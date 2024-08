Израелското летище "Бен-Гурион" поднови работа ВИДЕО

Израелското летище "Бен-Гурион" поднови работа.

Тази нощ аерогарата временно спря да обслужва полети заради обстрел от страна на подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" срещу Израел и превантивен удар, нанесен от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) по цели на групировката на ливанска територия, съобщиха агенциите.

В 07:00 ч. местно време (04:00 ч. по Гринуич) летище "Бен-Гурион" поднови работа, посочи негов говорител.

"Самолетите, които бяха отклонени към други летища, включително към летище "Рамон", ще излетят и ще се насочат обратно към летище "Бен-Гурион", посочиха от аерогарата, цитирани от БТА.

Очаква се това да стане най-рано в 10 часа.

Ben Gurion airport right now — all flights to and from Israel cancelled until at least 10 am pic.twitter.com/Kz78qbcabe