Майстори на лицемерието: Беларус и Иран поздравиха Украйна за независимостта

Иран и Беларус поздравиха Украйна за Деня на независимостта, което е пример за огромно лицемерие. Така агенция УНИАН коментира изпратените вчера поздравителни телеграми от Техеран и Минск към Киев.

Иран и Беларус са близки съюзници на Русия, която през февруари 2022 година започна непредизвикана пълномащабна война срещу Украйна. Иранската армия предоставя смъртоносни дронове на руските сили за атаки срещу цивилната инфраструктура в Украйна, докато Беларус разреши на руската армия да атакува Киев от нейна територия в началото на инвазията.

От името на Беларус самопровъзгласилият се президент на страната Александър Лукашенко лицемерно пожела на Украйна „мирно“ бъдеще.

Социалната мрежа X пък добави бележка към поздравителното съобщение на Иран, че ислямската република е основен съюзник на руската агресия срещу украинската държава, предоставяйки дронове и други оръжия на Путин.

The Islamic Republic of #Iran🇮🇷 congratulates the government and people of #Ukraine🇺🇦 on their Independence Day. pic.twitter.com/DgUO1EaZCB