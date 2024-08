Еманюел Макрон: Този руснак не е политически арестант

Главният изпълнителен директор на "Телеграм" Павел Дуров беше арестуван в рамките на съдебно разследване и без политически мотиви, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В социалните мрежи, както и в реалния живот свободите се упражняват в рамките на закона, за да се защитят гражданите и да се спазват техните основни права", написа Макрон в платформата "Екс". Същевременно френският президент осъди разпространението на невярна информация за ареста на Дуров.

39-годишният Дуров беше задържан в събота на летището в Бурже край Париж, малко след като кацна там с частен самолет от Азербайджан. Постът на Макрон е първото официално френско изявление, почти два дни след като Дуров беше арестуван.

"Арестът на президента на "Телеграм" на френска територия беше извършен като част от текущо съдебно разследване", написа Макрон. "Това по никакъв начин не е политическо решение. Зависи какво ще решат съдиите", добави той.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,…