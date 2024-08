Арестуваха руски зам.-министър на отбраната

Московски военен съд днес постанови бившият заместник-министър на отбраната Павел Попов да остане в ареста по започнатото срещу него от Следствения комитет на Русия дело за измама в рамките на поредното разследване за корупция на служители, свързани с бившия руски министър на отбраната Сергей Шойгу, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Съдът постанови Попов да бъде задържан до 29 октомври, съобщиха руските медии. Той отрича да е виновен, заяви адвокатът му пред агенция РИА Новости. Съдебното дело срещу Попов, заемал този пост от 2013 г. и освободен от военна служба с президентски указ през юни тази година, е третото разследване срещу висш служител в сферата на отбраната, свързано с изграждането на военния тематичен парк "Патриот" край Москва.

Former Deputy Defense Minister Pavel Popov was taken to court in handcuffs



The issue of his arrest will be decided at the hearing. pic.twitter.com/iK3k6vlDt8