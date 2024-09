Оставки в Киев! Върховната рада отстрани вицепремиерка и трима министри, оставката на Дмитро Кулеба ще се гласува утре

Украинският парламент (Върховната рада) гласува за оставките на няколко министри, включително вицепремиерката по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция Оля Стефанишина, предадоха УНИАН и Укринформ, като цитираха съобщение в Телеграм на украинския депутат Ярослав Железняк, пише БТА.

Той уточни, че решението е било подкрепено от 241 украински депутати.

Освен това Върховната рада гласува с 244 гласа "за" в подкрепа на оставката на Руслан Стрилец от поста министър на опазването на околната среда и природните ресурси. Денис Малюска беше освободен от поста министър на правосъдието с подкрепата на 249 украински народни представители.

За освобождаването от длъжност на министъра на стратегическите индустрии Олександър Камишин гласуваха 243 депутати.

Не бяха приети оставките на вицепремиерката Ирина Верешчук, министър за реинтеграцията на временно окупираните украински територии. "За" нейната оставка гласуваха само 214 депутати, при необходими 226 гласа.

С 1 глас разлика не беше приета и оставката на ръководителя на Фонда за държавна собственост Виталий Ковал.

Върховната рада не гласува за оставката на външния министър Дмитро Кулеба. Разглеждането на неговата оставка беше отложено, което означава, че за момента той остава първи дипломат на Украйна.

Според Ярослав Железняк вероятно депутатите от управляващата партия са решили, че не разполагат с необходимата подкрепа за приемането на оставката, отбелязва УНИАН.

Германската външна министърка Аналена Бербок заяви, че Кулеба е един от хората, с които е работила в най-тясно сътрудничество, като написа в Екс за "дълги разговори на нощни влакове, на Г-7, на фронтовата линия, в Брюксел, в разрушена от бомбардировките електроцентрала".

Long conversations on night trains, at the G7, on the frontlines, in Brussels, in front of a bombed-out power plant. There are few people I've worked as closely with as you, @DmytroKuleba. You put the people of your country before yourself. 1/2 pic.twitter.com/e8j9f4MF2w