Зеленски осъди опита за убийство на Тръмп, но не коментира връзката на заподозрения с Украйна

Днес украинският президент Володимир Зеленски осъди опита за убийство на Доналд Тръмп, кандидат за президент на Републиканската партия, което ФБР нарича очевиден инцидент, и подчерта, че политическото насилие няма място в никаква част на света, съобщава Ройтерс, цитирано от БТА.

„Радвам се, че Доналд Тръмп е в безопасност и не е пострадал. Пожелавам всичко най-добро на него и семейството му“, написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and his family. It’s good that the suspect in the assassination attempt was apprehended quickly. This is our principle: the rule of law is paramount and political violence has no place anywhere in…