Британското разузнаване: Тежки поражения в жива сила! 610 хиляди убити и ранени руски войници във войната срещу Украйна

Британското военно разузнаване обяви оценката си за руските бойни загуби от началото на пълномащабната война в Украйна: 610 хиляди убити и ранени. Постът не обяснява как е достигната тази цифра или колко от тях са убити и ранени, съобщава Би Би Си.

Wall Street Journal по-рано изчисли руските загуби на 200 000 убити и 400 000 ранени, позовавайки се на "западното" разузнаване.

Британското разузнаване пише, че широкото използване на тактика за масово нападение на пехотата прави руската армия зависима от постоянен приток на новобранци. Междувременно темпът на набиране на персонал вероятно ще се забави през 2024 г. Миналата година руски официални лица публично казаха, че всеки ден се набират 1600 души, но тази година - само 1000 души, пише разузнаването. Самите тези цифри обаче вероятно са надценени до известна степен (думата "вероятно" се определя като вероятност от 55% до 75%).

