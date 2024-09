Взривените пейджъри на Хизбула идват от България?

Българска компания е предала пейджърите на Хизбула, унгарската фирма е използвана само на хартия, пише унгарското издание "Телекс", позовавайки се на източници, запознати със случая.

Компания, базирана в София, е закупила от Тайван пейджърите, които впоследствие са били продадени на Хизбула, твърди изданието и добавя, че устройствата никога не са се намирали в Унгария. Тази информация междувременно бе официално потвърдена от унгарското правителство.

"Устройствата никога не са били в Унгария"

"Позицията на унгарското правителство по въпроса за пейджърите: Властите потвърдиха, че въпросното дружество е търговски посредник, който няма производствен или оперативен обект в Унгария. То има един управител, регистриран на декларирания от него адрес, а посочените устройства никога не са били в Унгария. При по-нататъшните разследвания унгарските служби за национална сигурност си сътрудничат с всички съответни международни партньорски агенции и организации. За Унгария този случай не представлява риск за националната сигурност", обяви в платформата Х Золтан Ковач, говорител на кабинета "Орбан".

‼️ 🇭🇺 The Hungarian government’s position on the "pager issue": authorities have confirmed that the company in question is a trading intermediary, with no manufacturing or operational site in Hungary. It has one manager registered at its declared address, and the referenced…