Москва ще изпадне в паника, когато Западът позволи на Украйна да нанася удари дълбоко на руска територия със западни далекобойни ракети. Това заяви пред NEXTA военният експерт Иван Ступак.

Изглежда, че Западът най-накрая започва да осъзнава, че легендарните червени линии на Кремъл са блъф, от който не трябва да се страхуваме. Украйна, например, вече е преминала дузина от тях, а от Кремъл няма реакция, посочи той.

Веднага след като Украйна получи разрешение от Запада да използва ракети с голям обсег, руските летища, щабове, военни бази и складове веднага ще бъдат в опасност. А какъв ще бъде отговорът на Кремъл? Нищо повече от обичайните заплахи на Медведев и Захарова, прогнозира Иван Ступак.

От дълго време Украйна призовава западните си съюзници да ѝ позволят да атакува военни цели на руска територия със западни ракети. САЩ до момента не са дали такова разрешение, но се водят преговори. Киев посочва, че има право на самозащита по този начин.

