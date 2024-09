Путин ще загуби войната срещу НАТО за три дни.

Владимир Путин ще загуби война срещу НАТО за 3 дни и разбира много добре това, поради което не би посмял да започне такава. Това заяви инвеститорът и политически активист Бил Браудър, пише Huffington Post.

Браудър, който беше най-големият чуждестранен инвеститор в Русия до 2005 г., когато беше обявен за заплаха за националната сигурност и му беше отказано влизане в страната – смята, че притесненията от ескалацията са преувеличени.

Страховете, че Западът може да бъде въвлечен в пряк конфликт с Москва, нараснаха напоследък, тъй като съюзниците на Украйна обмислят да позволят на Киев да изстрелва своите ракети с голям обсег към цели на руска територия. Бил Браудър, подобно на други политически и военни анализатори, казва, че Киев трябва да получи това логично право, а ядрените заплахи на Кремъл са блъф, целящ сплашване на западните страни с потенциална ядрена война.

„Путин си мислеше, че може да спечели войната с Украйна за три дни, а сега минаха две години и половина“, каза Бил Браудър пред Times Radio. Той посочи, че ако започне война срещу НАТО, Путин ще я загуби за три дни, и затова няма да го направи.

НАТО е отбранителен военен съюз, който не желае да бъде въвличан във война срещу Русия (въпреки че руската пропаганда твърди обратното), но в същото време е могъща военна сила, която при бъдеща война ще разполага с 3,4 милиона активен военен персонал и най-модерните оръжия в света. За сравнение, Русия има по-малко от 1,5 милиона войници в армията си.

„Всеки, който разбира военната стратегия, знае, че Путин няма да направи това [да започне война срещу НАТО]. На практика имаме два различни типа хора, участващи в решението [дали на Киев да бъде позволено да атакува Русия със западни далекобойни оръжия]. Имате военни, които казват, че трябва да дадем на Украйна това, от което се нуждае. И имаме невоенни мъже, политици, които са анализатори, а не войници, които се крият под бюрата си и не искат да бъдат хората, които да поемат какъвто и да е риск, който би тласнал интересите на Украйна напред“, каза Бил Браудър.

Той е крайно разочарован от колебанието на САЩ и другите западни страни да позволят на Украйна това, което тя иска от месеци и за което има право по международните договори – да се защити, нападайки и унищожавайки руските военни бази, които биват използвани за ежедневен терор срещу украинската инфраструктура и цивилно население.

Изглежда безумно, че Украйна разполага с определен тип ракети, но не може да използва пълния им потенциал и на практика не може да атакува Русия, която през февруари 2022 година започна непредизвикана пълномащабна война.

Коментирайки постоянните заплахи на Кремъл войната в Украйна да прерасне в световна ядрена, Бил Браудър заяви: „Путин вече направи всичко, от което се страхуваме той да направи. Единственото нещо, което може да направи повече, е да инициира ядрена атака. Но ако направи това, той в крайна сметка губи съюза си с Китай, губи съюза си с Индия и със сигурност ще има опустошителен отговор от НАТО“. Индия и Китай предупредиха Москва, че използването на ядрени оръжия не е сценарий, който ще подкрепят.

