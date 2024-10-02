Двyceдмичнo дънo! Ракетният удар на Иран удари биткойн

Първа жертва на ливанския фронт! Израелската армия съобщи за загинал в бой свой военнослужещ

Израелската армия съобщи днес за първата смърт в бой на свой военнослужещ, откакто преди два дни започна сухопътна операция в Ливан, предадоха Асошией ...