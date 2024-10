Британското разузнаване: Страхът от украинските ракети тласка руските военни пилоти в Черно море към сериозни грешки

Пилотите на руски бомбардировачи се опасяват, че ще бъдат свалени в Черно море, така че бързо насочват ракетите към примамки и напускат района. Това се казва в нов доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикуван в социалната мрежа Х.



Припомня се, че търговският кораб Aya е бил ударен от ракета в Черно море на 11 септември, когато е плавал на юг от Одеса към Египет, натоварен с 26 000 тона зърно. Ракетата почти сигурно е била противокорабната AS-4 KITCHEN (X-22), изстреляна от руски бомбардировач Ту-22М3, действащ тогава в района. Вероятно липсата на детонация е позволила да се избегнат катастрофални щети.



"Малко вероятно е Aya да е била предвидената цел за този удар и вероятно е била поразена поради лоши процедури за насочване от руски пилоти, използващи остарели боеприпаси. Русия редовно атакува цели по черноморското крайбрежие на Украйна, включително Змийския остров, в опит да попречи на експортните дейности и да повреди всякакви военни активи в района“, се казва в доклада на военните на Лондон.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/RJYBgycsCS#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CGETRp2oGB