Украинската армия удари руска база за съхранение на дронове

Украинската армия заяви днес, че нейните сили са ударили база в южния руски Краснодарски край, където се съхраняват безпилотни летателни апарати „Шахед“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление на Генералния щаб се казва, че атаката е извършена съвместно от военноморските сили и разузнавателната служба на Украйна близо до селището Октябрски, северно от град Краснодар.

„Според наличната информация там са били съхранявани близо 400 ударни дрона", се казва в съобщението и се допълва, че е извършено директно попадение в целта. На мястото са наблюдавани вторични експлозии.

