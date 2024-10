Илон Мъск събира подкрепа за Доналд Тръмп: обеща всеки ден да раздава по 1 милион долара на случайни хора

Милиардерът Илон Мъск обеща днес да раздава по 1 милион долара всеки ден до изборите през ноември на някого, който подпише неговата онлайн петиция в подкрепа на Конституцията на САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Той не се забави и връчи чек за 1 милион долара на участник в свое събитие в Пенсилвания, чиято цел е да мобилизира поддръжници на републиканеца Доналд Тръмп. Според организаторите на събитието победителят е мъж на име Джон Дрер. "Между другото, Джон нямаше никаква представа. Така че, моля, няма защо", каза основателят на "Тесла", докато връчваше чека на Дрер.

Решението е поредният пример за това как Мъск използва богатството си, за да повлияе на напрегнатата президентска надпревара между Тръмп и съперничката му от Демократическата партия Камала Харис. Мъск основа Комитета за политическо действие "Америка" (America PAC) - организация за политически действия, която той създаде в подкрепа на президентската кампания на Тръмп. Групата помага за мобилизирането и регистрирането на гласоподаватели в щатите, които ще са решаващи за резултатите от изборите, но има признаци, че тя изпитва затруднения да постигне целите си, отбелязва Ройтерс.

Събитието в Харисбърг, Пенсилвания, е третото в този щат, където Мъск представя изборите през ноември в сурова светлина и насърчава поддръжниците си да гласуват рано и да накарат другите да направят същото.

Днес той заяви, че ако Харис спечели, това ще бъдат "последните избори", намеквайки, че САЩ вече няма да съществуват. Той също така каза, че двата опита за убийство срещу Тръмп доказват, че той нарушава статуквото по начин, по който Харис няма да го направи и затова никой не се опитва да убие Харис. "Да убиеш една марионетка е безполезно", каза Мъск.

Петицията, която Мъск иска от хората да подпишат, гласи: "Първата и Втората поправка гарантират свободата на словото и правото да се носи оръжие. Като се подписвам по-долу, аз заявявам подкрепата си за Първата и Втората поправка". На свой ред Тръмп заяви, че ако бъде избран, ще назначи Мъск за ръководител на комисия за ефективност на правителството.

Yes, you read it right!



Elon Musk is giving away $1 million every day from now until the election for signing a petition! pic.twitter.com/FPS1Jd28Oz