Кадиров изпраща на фронта Cybertruck с картечница

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров разпространи видео, на което се вижда как той управлява електрически пикап Cybertruck на компанията "Тесла" с монтирано върху него оръжие, което прилича на картечница, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Кадиров заяви във видеото, което бе публикувано днес в канала му в "Телеграм", че ще изпрати електрическия пикап в Украйна.

Чеченският лидер, който е известен със своите ексцентрични публични изяви, похвали както превозното средство, така и изпълнителния директор на компанията "Тесла" Илон Мъск, като го нарече "най-силният гений на модерните времена". Освен това Кадиров отправи покана към американския магнат да посети Чечения.

"Ние... очакваме бъдещите ти продукти, които ще ни помогнат да завършим специалната военна операция", написа Кадиров в публикация към видеото.

