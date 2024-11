Mеждународни лидери и политици изразиха своите поздравления към Доналд Тръмп

След като „Фокс нюз“ обяви прогнозната победа на Доналд Тръмп в щата Пенсилвания, реакции от целия свят не закъсняха. Веднага след новината, международни лидери и политици изразиха своите поздравления към бившия президент на САЩ, цитирано от БТА.

Президентът на Салвадор, Наиб Букеле, написа в социалната мрежа "Екс": „Поздравления за новоизбрания президент на Съединените американски щати. Нека Бог да ви благослови и да ви води.“

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

Унгарският премиер Виктор Орбан, който открито подкрепяше стремежа на Тръмп да се върне в Белия дом, отбеляза във "Фейсбук": „Тръмп е напът към красива победа.“

Лидерът на крайнодясната нидерландска партия на свободата, Герт Вилдерс, също поздрави Тръмп чрез "Екс", като заяви: „Поздравявам президента Тръмп! Поздравявам Америка! Не спирайте, продължавайте да се борите и да печелите избори!“

Крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич също приветстваха очакваната победа на Тръмп, отбеляза Ройтерс.

"Поздравления за най-великото завръщане в историята!“ написа израелският премиер Бенямин Нетаняху в социалната мрежа X. "Вашето историческо завръщане в Белия дом предлага ново начало за Америка и мощен нов ангажимент към големия съюз между Израел и Америка“, цитирано от Фокус.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Държавният глава на Сърбия Александър Вучич също бе сред първите, приветствали победата на Тръмп. Честитка отправи и президентът на Република Сръбска Милорад Додик.

"Поздравявам Доналд Тръмп за избирането му за президент на САЩ. От дълго време Германия и САЩ работят заедно и успешно насърчават просперитета и свободата от двете страни на Атлантическия океан. Ще продължим да го правим за благоденствието на нашите граждани", заяви германският канцлер Олаф Шолц.

I congratulate @realDonaldTrump on his election as US President. For a long time, Germany and the US have been working together successfully promoting prosperity and freedom on both sides of the Atlantic. We will continue to do so for the wellbeing of our citizens. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024