Доналд Тръмп печели изборите с поне 277 електорални гласа, обявиха трите водещи медии в САЩ

Републиканецът Доналд Тръмп печели президентските избори в САЩ с поне 277 гласа в Избирателната колегия, съобщи АП, цитирано от БТА.

За да бъде избран се нуждае от минимум 270 електорални гласа.

Победата на Тръмп бе потвърдена и от трите водещи новинарски телевизии в страната — NBC, CBS и ABC.

Телевизия "Фокс Нюз" обяви кандидата на Републиканската партия и бивш президент за победител още преди няколко часа.

Тръмп също обяви победата си в реч пред свои привърженици и получи поздравления от редица световни лидери за своя успех.

Изходът от изборите беше определен от резултатите в седем колебаещи се щати - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северна Каролина, Пенсилвания и Уисконсин​.

Eдин от най-колебаещите се щати - Пенсилвания, стана повод Тръмп да се обяви за победител.

AP Race Call: Donald Trump is elected the 47th president of the U.S.



His win over Vice President Kamala Harris caps a historically tumultuous campaign that included two assassination attempts against him. https://t.co/vNyURdNHtn pic.twitter.com/QftQSSsDx9