Израел осъжда заповедите на МНС: "МНС изгуби всякаква легитимност"

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар остро разкритикува Международния наказателен съд (МНС) след издаването на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант.

В публикация в социалната мрежа X Саар заяви, че съдът е "загубил всякаква легитимност за своето съществуване и дейност“, предава Фокус.

A dark moment for the International Criminal ״Court״ (ICC) in The Hague, in which it lost all legitimacy for its existence and activity. It acted as a political tool in the service of the most extreme terrorists working to undermine peace, security, and stability in the Middle…