Медведев пусна ВИДЕО от удара с "Орешник": Получихте си го, по дяволите!

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, председател на партията "Единна Русия" Дмитрий Медведев публикува видео на атаката срещу индустриалния военен комплекс в Днепропетровск, след като бе съобщено за използването на най-новата ракета "Орешник",

"Това ли искахте? Е, по дяволите, получихте го!" - с тези думи Медведев придружи публикацията на видео от удара в социалната мрежа X.

Руският президент Владимир Путин съобщи в четвъртък за изпитанието на най-новата ракета със среден обсег "Орешник", като ударът е нанесен по индустриален комплекс в Днепропетровск.

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it!



A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif