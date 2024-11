Герт Вилдерс планира среща с Нетаняху и визита на Западния бряг

Нидерландският политик и лидер на Партията на свободата Герт Вилдерс обяви, че планира посещение в Израел, включващо среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това съобщи той в социалната мрежа „Екс“ (Х), предава БТА.

Посещението, насрочено за периода от 8 до 10 декември, е обект на критики от страна на нидерландското правителство. Министърът на външните работи Каспар Велдкамп заяви, че това пътуване е "в противоречие с правителствената политика", особено по отношение на визитите в окупираните територии.

Контекст на посещението

Вилдерс, известен със своите десни позиции, планира да посети израелски заселници в окупирания Западен бряг. Въпреки това, според член на неговата партия, Реймънд де Рон, визитата ще подчертае подкрепата му за Израел в условия на засилено международно напрежение.

Imagine you lead a democratic nation heavily under attack, facing an existential threat.



Many of your people are slaughtered and raped and taken hostage by Islamic terrorists.



You defend your nation and people and rightfully try to eradicate the barbaric terrorists - who hide…