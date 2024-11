Илон Мъск обиди грозно Ангела Меркел след критики от германката ВИДЕО

Американският милиардер, собственик на SpaceX, Tesla и др., Илон Мъск, отговори обидно в социалната мрежа X на критиките към лидерската му позиция в космическата сфера от бившия германски канцлер Ангела Меркел.

Преди това бившият канцлер каза в интервю за Spiegel, че Мъск притежава 60 процента от всички сателити в космоса. Меркел изрази изключителна загриженост от това състояние на нещата, както и от политическите възгледи на милиардера.

„Коя е тази Анджела Меркин?“ – отговори бизнесменът.

Who is this Angela Merkin person? https://t.co/PTjmnG2Vgi

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Така Мъск намекна за термин от секс индустрията „меркин“, който е съзвучен с фамилията на политика – перука, използвана като срамно окосмяване на пубиса. Меркините са били носени от проститутки след бръснене на венериния хълм и се използват като декоративни елементи или еротични аксесоари както от мъже, така и от жени.

Както Politico съобщи по-рано, близостта на Мъск до победителя в президентските избори Доналд Тръмп ще осигури на SpaceX още повече държавно финансиране, а също така ще даде шанс на предприемача да популяризира своя кандидат за поста ръководител на НАСА. Неназован лобист на американската космическа индустрия изрази загриженост пред изданието, че след като Тръмп дойде на власт, всички пречки пред Мъск да стане монополист в частната космическа транспортна индустрия, ще изчезнат.