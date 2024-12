Телефонен разговор между Путин и Орбан: "Задълбочен обмен на мнения по украинските въпроси"

Руският президент Владимир Путин и унгарският премиер Виктор Орбан проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха войната в Украйна. Според изявление на Кремъл, инициативата за разговора е дошла от страна на Унгария, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

"Проведен е задълбочен обмен на мнения по украинските въпроси," заявиха от Кремъл, като подчертаха, че Путин е обвинил Киев в "деструктивна позиция", която изключва възможността за постигане на мирно споразумение.

В изявлението на Кремъл се отбелязва, че Виктор Орбан е изразил интерес към "съвместно търсене на начини за разрешаване на кризата по политически и дипломатически път". Орбан е подчертал, че ще използва своите контакти със западни лидери, за да улесни процеса.

Орбан сам сподели детайли от разговора в социалната мрежа X (бивш Twitter):

I had an hour-long phone conversation this morning with President Putin. These are the most dangerous weeks of the #RussiaUkraineWar. We are taking every possible diplomatic step to argue in favour of a ceasefire and #peace talks.