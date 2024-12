Зеленски критикува Орбан за телефонния му разговор с Путин относно войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан след телефонния му разговор с руския президент Владимир Путин, в който двамата обсъдиха войната в Украйна, предава БТА.

Кремъл съобщи, че Путин е изразил мнение, че политиката на Киев продължава да изключва възможността за мирно уреждане на конфликта, което разпали ново напрежение между Украйна и Унгария.

Зеленски: „Никой не бива да прави личен имидж за сметка на единството“

В отговор на тази дискусия, Зеленски публикува съобщение в социалната мрежа „Екс“, в което осъди действията на Орбан. Той подчерта, че всички европейски лидери трябва да се съсредоточат върху общия успех, като не използват войната за лични политически цели.

Според Зеленски, за да се постигне истински мир и гарантирана сигурност, е необходима решимостта на Америка, единството на Европа и непоколебимият ангажимент към целите на Устава на ООН.

В изявлението си той добави и по-иронична забележка.

„Всички се надяваме, че Виктор Орбан поне няма да се обади на Асад в Москва, за да изслуша и неговите едночасови лекции.“

Зеленски акцентира, че в този контекст е абсолютно необходимо единството на Европа и на всички партньори, които трябва да се съсредоточат върху общия успех, а не върху индивидуални политически амбиции.

We all hope that @PM_ViktorOrban at least won’t call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.



It’s absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires America’s determination, Europe’s unity, and the unwavering commitment of all…