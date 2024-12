Украйна атакува руския град Казан, на летището са въведени временни ограничения

Украински дронове атакуваха руския град Казан тази сутрин. Обект на атаката е станало промишлено предприятие, както и жилищни райони.

Няма жертви и ранени, съобщиха от пресслужбата на губернатора на Татарстан. От кметството на града съобщиха за атакувани жилищни сгради и пожари в няколко района на града. Извършва се евакуация. Ръководителят на Татарстан Рустам Миниханов пристигна на мястото на инцидента.

На летището в Казан са въведени временни ограничения за полети. Кметът на Казан Илсур Метшин нареди евакуираните жители да бъдат настанени и да им бъдат осигурени топли дрехи и храна. Умоляват се жителите да запазят спокойствие, а при сигнал за тревога да слязат на първите етажи на сградите и мазетата.

UAVs have hit at least three high-rise buildings in Kazan, Russia



Photos and videos from the scene are being shared on local Telegram channels. pic.twitter.com/MN19u47uom