Тръмп заплаши Испания с икономическа война, мислейки, че е в БРИКС

Доналд Тръмп хвърли в недоумение своите съюзници в ЕС и НАТО още в първите часове след встъпването си в длъжност като президент на САЩ (втори негов мандат), твърдейки, че Испания е част от БРИКС.

В Овалния кабинет Тръмп беше попитан какви мерки смята да вземе към страните от НАТО, които харчат най-малко пари за отбрана спрямо брутния си вътрешен продукт. „Испания харчи много малко... Те са държава от БРИКС. Знаете ли какво е БРИКС? Ще разберете“, обърна се Тръмп към журналиста, задал му този въпрос.

Президентът повтори заплахата си да наложи мита на БРИКС, като каза, че „ще наложим поне 100% мита върху бизнеса, който правят със Съединените щати“. Този ход е част от неговите икономически планове, които биха преобърнали десетилетия на консенсус за свободна търговия, посочва AP.

Всъщност БРИКС е акроним от имената на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка. Испания е една от най-големите икономики на Европейския съюз и не е изявявала желание да се присъединява към БРИКС.

Испания е една от осемте държави, които не успяха да изпълнят целта на НАТО за 2% от БВП разходи за отбрана миналата година. Тръмп каза, че иска членовете на НАТО да достигнат 5% разходи за отбрана, което според много експерти е непостижима цел.

Говорител на испанското правителство веднага реагира на думите на Тръмп, потвърждавайки, че „Испания не е в БРИКС“. Мадрид посочи, че не знае дали думите на Тръмп са резултат от объркване или не, както и защо американският президент е направил този коментар.

Trump on Spain: They are BRICS nation. Do you know what a BRICS nation is? You will figure it out.



Fact check: Spain is NOT a BRICS nation. pic.twitter.com/uZh4mEKz9i