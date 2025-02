Зеленски: Тази бруталност не може да бъде толерирана

Най-малко петима души бяха убити, а над 30 - ранени, при руски въздушен удар по украинския град Изюм в североизточната Харковска област днес, съобщиха местните власти. Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди строго атаката, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предишните данни бяха за четирима загинали и 20 пострадали. Балистична ракета е поразила центъра на Изюм. Сградата на общинския съвет е частично разрушена. Нанесени са щети и на жилищен блок.

"Тази бруталност не може да бъде толерирана", подчерта в "Екс" Зеленски. Той призова "да бъде оказан максимален натиск върху Русия - чрез военна сила, санкции и дипломация - за да бъде спрян терорът и защитен животът на хората".

Харковска област, която граничи с Русия, често става мишена на въздушни атаки, отбелязва Ройтерс.

Изюм бе окупиран от руските въоръжени сили в началото на войната преди близо три години и понесе големи щети. След като градът беше освободен, украинските власти казаха, че са открили масови гробове, и обвиниха врага във военни престъпления - нещо, което бе отречено от Москва, посочва Ройтерс.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.



As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc