Тръмп шокира света с идеите си за Газа. Какво предвиждат те?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска САЩ да поемат контрола над ивицата Газа. Вашингтон щял да превърне територията в "Ривиерата на Близкия изток", която да стане привлекателна за работа и туризъм. За целта палестинците трябвало да напуснат, каза още той.

Тръмп обяви идеите си по време на съвместната си пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. Нетаняху е първият чуждестранен лидер, който посещава американския президент след началото на втория му мандат.

Газа - собственост на САЩ?

Тръмп заяви, че ще поеме "собствеността" над ивицата Газа. "САЩ ще контролират ивицата Газа и ще свършим добра работа. Ще я притежаваме. Ще сме отговорни за изчистването от всички опасни неексплоадирали бомби и други оръжия, които се намират там", каза американският президент.

По думите му ролята на Вашингтон в региона е "дългосрочна" и цели развитието му. Американският президент добави, че според него жителите на Газа "с удоволствие биха напуснали, ако имаха възможност. В момента те нямат такава възможност." 47-ият президент на САЩ каза още, че засега Вашингтон не е взел решение дали да обяви Западния бряг за суверенна израелска територия, но вероятно ще направи изявление по този въпрос в рамките на следващия месец.

По време на пресконференцията Бенямин Нетаняху нарече Тръмп "най-добрият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом". Според Нетаняху Тръмп "вижда неща, които другите не искат да видят" и "казва неща, които другите отказват да кажат". Израелският министър-председател не разкритикува и плановете му за Газа. Идеята му "заслужава да ѝ се обърне внимание", каза Нетаняху.

Тръмп предлага палестинците да бъдат разселени от Газа

По думите на американския президент палестинците трябва да бъдат "преместени на друга локация". Тръмп потвърди и че този план включва те перманентно да бъдат разселени от ивицата Газа. "Надявам се, че ще е на някое много хубаво място, много добро, така че да не искат да се връщат обратно", допълни той. Американският президент вече е предлагал палестинците да бъдат заселени в Египет и Йордания, но от Кайро и Аман категорично отказаха.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подкрепи предложения от Тръмп план за ивицата Газа. Той написа в профила си в Х, че Газа "трябва да е свободна от Хамас" и че САЩ са готови да я ръководят и да "направят Газа красива отново".

Рияд отхвърли идеята на Тръмп

Тръмп обяви, че Саудитска Арабия можела да помогне за изпълнението на плановете му, защото те искали "мир в Близкия изток" и не държали на създаването на независима палестинска държава.

Рияд недвусмислено отхвърли твърденията на Тръмп. След пресконференцията на американския държавен глава и израелския премиер външното министерство на Саудитска Арабия направи изявление, в което казва, че кралството няма да нормализира отношенията си с Израел, докато не бъде създадена палестинска държава със столица Източен Йерусалим. В позицията се казва, че Рияд е "непоколебим" в мнението си по този въпрос, който "не подлежи на обсъждане". По-рано Нетаняху каза, че очаква нормализирането на отношенията със Саудитска Арабия скоро да стане факт.

#Statement | The Foreign Ministry affirms that Saudi Arabia’s position on the establishment of a Palestinian state is firm and unwavering. HRH Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister clearly and unequivocally reaffirmed this stance. pic.twitter.com/0uuoq8h12I