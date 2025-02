Вашингтон понижи тона! Пратеникът на Тръмп нарече Володимир Зеленски решителен и смел лидер на страна във война

Специалният представител на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог каза, че е имал "обширни и позитивни дискусии" с украинския президент Володимир Зеленски, цитира думите му Би Би Си.

"Дълъг и интензивен ден с висшето ръководство на Украйна. "Обширни и положителни дискусии със Зеленски, решителен и смел лидер на държава във война, и неговия талантлив екип по национална сигурност", пише Келог в социалната мрежа X.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa , the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1

Келог посети Киев, където се срещна първо с украинския външен министър Андрий Сибига, а след това и със Зеленски. Келог обаче не направи изявления след това, а пресконференцията му след разговорите със Зеленски беше отменена.

Според Би Би Си американската страна е поискала отмяна на пресконференцията.

След срещата с Келог Зеленски написа в социалните медии, че Киев е готов за "силно, наистина полезно споразумение" със САЩ за инвестиции и сигурност.

"Добър разговор, много детайли. Благодарен съм на Съединените щати за цялата оказана помощ и двупартийната подкрепа за Украйна и украинския народ. За нас и за целия свободен свят е важно да се усети американската мощ. Обсъдихме подробно ситуацията на бойното поле и как да върнем всички наши затворници, както и ефективни гаранции за сигурност", каза Зеленски.

A day of intense international work. My meeting with General Kellogg was one that restores hope, and we need strong agreements with the U.S.—agreements that will truly work. I have instructed my team to work quickly and very sensibly.



Economy and security must always go hand in… pic.twitter.com/N5k2bu13qk