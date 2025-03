Иран освободи френски гражданин, осъден на пет години затвор за шпионаж

Френският гражданин Оливие Грондо беше освободен от иранските власти, съобщи президентът Еманюел Макрон в публикация в социалната мрежа "Екс", цитирана от световните агенции, предава БТА.

Olivier Grondeau est libre, en France, parmi les siens ! Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille.



Je remercie tous les services de l'État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de Crise et de Soutien du Quai d'Orsay, de leur action décisive.…