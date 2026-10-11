НЗОК откри над 1 млн. евро неправомерно получени суми

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми е установила Националната здравноосигурителна каса при проверки в 21 аптеки в 12 области. Проверките са извършени координирано от НЗОК, ДАНС, Икономическа полиция към МВР и Министерството на здравеопазването.

Контролът е обхванал отпуснати лекарствени продукти, при които е установено несъответствие между националния номер на лекарствения продукт и продуктовия код GTIN. Според НЗОК при тези случаи са констатирани нарушения и суми, получени без правно основание.

Изискана е допълнителна информация за 2025 г.

Във връзка с установените нарушения НЗОК е изискала от „Информационно обслужване“ АД допълнителна техническа информация, включително за 2025 г. От Касата не посочват в съобщението конкретните аптеки и отделните размери на сумите.

НЗОК работи съвместно с „Информационно обслужване“ АД, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти по въвеждането на контрол в реално време. Целта е несъответствията да бъдат установявани при отчитането, за да не се допускат подобни плащания.

„НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства“, заявиха от Касата.

Източници: actualno.com