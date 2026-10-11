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НЗОК откри над 1 млн. евро неправомерно получени суми

НЗОК откри над 1 млн. евро неправомерно получени суми

11 Октомври, 2026 10:10 472 4

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  • здравеопазване

Проверени са 21 аптеки в 12 области заради несъответствия между национален номер на лекарство и продуктовия код GTIN

НЗОК откри над 1 млн. евро неправомерно получени суми - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми е установила Националната здравноосигурителна каса при проверки в 21 аптеки в 12 области. Проверките са извършени координирано от НЗОК, ДАНС, Икономическа полиция към МВР и Министерството на здравеопазването.

Контролът е обхванал отпуснати лекарствени продукти, при които е установено несъответствие между националния номер на лекарствения продукт и продуктовия код GTIN. Според НЗОК при тези случаи са констатирани нарушения и суми, получени без правно основание.

Изискана е допълнителна информация за 2025 г.

Във връзка с установените нарушения НЗОК е изискала от „Информационно обслужване“ АД допълнителна техническа информация, включително за 2025 г. От Касата не посочват в съобщението конкретните аптеки и отделните размери на сумите.

НЗОК работи съвместно с „Информационно обслужване“ АД, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти по въвеждането на контрол в реално време. Целта е несъответствията да бъдат установявани при отчитането, за да не се допускат подобни плащания.

„НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства“, заявиха от Касата.

Източници: actualno.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 тиквенсониада

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    Защо никой не погледна как и с какво са пълнени ЧЕКМЕДЖЕТАТА на Вожда , които Мата Хари снима ?
    Как , с какво и от кого е купена къщата на мис Бикини в Барселона ?
    Пък и самолетни полети , Ду бай , Му бай ....

    10:20 11.10.2026

  • 2 Специалист

    3 0 Отговор
    Когато осъдят някой лекар аптекар началник директор политик и т. н. Тогава ще повярвам че нещо се случва. За борба с корупцията слушам вече 37г.Ушите ми хванаха мазоли дори

    10:23 11.10.2026

  • 3 аха

    0 0 Отговор
    пак някакви кокошкари,позволили си да гребнат от кацата с медеца.Там само накои имат право да гребат.

    10:38 11.10.2026

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРИ ОТКРИТИТЕ НАДВЗЕМАНИЯ ЩЕ БЪДАТ ЛИ ВЪЗСТАНОВЕНИ ОБРАТНО НА НЗОК? 🇧🇬🤔🇧🇬 НАВЕРНО ЩЕ ИМА И ДРУГИ СЛУЧАИ ОТКРИТИ В СКОРО ЩЕ? НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ГУБЕЩА ЗДРАВНАТА КАСА ,ЗАЩОТО ХОРАТА СЪВЕСТНО СИ ПЛАЩАТ ВНОСКИТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО, НАЛИ? ❤️❤️❤️🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    10:52 11.10.2026