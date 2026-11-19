Първите 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар вече са в България, но все още не са достигнали до аптеките. Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов очаква това да стане до два-три дни.

„За съжаление, още не. Предполагам, до 2-3 дни ще бъдат в аптеките. Има процедура по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до 7 дни“, заяви Костов пред БНТ.

Очакват се още 30 000 дози

Първоначално посоченият период за доставка беше между 9 и 13 ноември, но към 19 ноември ваксините все още не бяха налични в аптечната мрежа. Освен първата партида се очакват още 30 000 дози, които според производителя трябва да бъдат налични на българския пазар скоро.

Така общото количество за свободния пазар ще достигне приблизително 100 000 дози. По думите на Николай Костов това няма да е достатъчно заради големия интерес. Той посочва, че са необходими поне още 80 000 дози, за да бъде задоволено търсенето.

Аптеките не правят списъци с желаещи

„Всъщност сега ще бъдат около 100 хиляди, защото очакваме още 30 след около седмица. Те са крайно недостатъчни. Необходими са поне още 80 хиляди дози, горе-долу, за да задоволим търсенето“, каза Костов.

Аптеките отчитат множество запитвания, но не съставят предварителни списъци с желаещи. Причината е, че наличните количества са ограничени и списъците могат да създадат очаквания, които няма да бъдат изпълнени.

За сравнение, през миналата година за свободния пазар са били осигурени около 180 000 дози, като всички са били изкупени. Сега в най-добрия случай на една аптека ще се паднат между 15 и 20 ваксини.

„Не са достатъчни. При нас миналата година бяха недостатъчни. Имаше по-голямо търсене от предлагането“, коментира председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Производителят: 13 ноември е била ориентировъчна дата

Представителят на фирмата производител за България посочва пред БНТ, че 13 ноември не е бил краен срок за доставка, а ориентировъчна дата в рамките на съответната седмица. Според компанията точният момент зависи и от транспортирането, поради което доставката може да се извърши в рамките на няколко дни около предварително посочения период.

Николай Костов определя забавянето като значително. Той припомня, че миналата година ваксините за свободния пазар са пристигнали още в началото на октомври, а сред чакащите сега има и хора от рискови групи.