„Как да направим така, че изкуственият интелект да помага за ранното откриване на заболявания и лечението на повече пациенти, а не да остане привилегия на няколко големи болници и най-богатите здравни системи?“ Този въпрос постави евродепутатът Кристиан Вигенин по време на форума „AI EXPO Bulgaria 2026“. Той участва като говорител в панела „Интелигентно здравеопазване: Как изкуственият интелект превръща данните в реална стойност“, посветен на практическото приложение на новите технологии в медицината.

Форумът беше открит от президента Илияна Йотова и събра представители на държавните институции, бизнеса, научната общност и технологичния сектор. В приветствието си държавният глава постави акцент върху възможностите България да участва в разработването на новите технологии, а не да бъде единствено техен потребител.

По време на дискусията Кристиан Вигенин обърна внимание на сериозните различия в достъпа до медицинска помощ в страната. Той припомни също, че според последния здравен профил на България, изготвен от Европейската комисия и ОИСР, пациентите у нас плащат директно най-висок дял от разходите за здравеопазване, над два пъти повече от средното за ЕС.

Според евродепутата изкуственият интелект може да помогне за преодоляването на част от тези проблеми, особено в по-малките населени места, където достъпът до специалисти често е ограничен. Като пример той посочи възможността малки общински болници да използват системи за анализ на медицински изображения, които да подпомагат лекарите и да улесняват консултациите със специалисти от университетските болници. Подобни технологии биха могли да съкратят времето до поставянето на диагноза и да спестят на пациентите ненужни пътувания.

„Не можем да говорим сериозно за модернизация на здравеопазването, ако тя не намери място и в националния бюджет“, заяви Вигенин. Според него част от ежегодните увеличения на средствата за здравеопазване трябва да се отделят за целенасочени инвестиции в ранната диагностика, профилактиката и въвеждане на нови технологии в лечебните заведения, а това в перспектива ще доведе до по-ниски разходи и по-добра здравна грижа. Той отбеляза, че европейското финансиране може да подпомогне този процес, но не може да замести отговорността на държавата.

Като член на Комисията по обществено здраве в Европейския парламент евродепутатът засегна и европейските правила за използването на изкуствен интелект в медицината. Той посочи, че с приемането на Европейското пространство на здравни данни се създават по-добри условия за научни изследвания и разработване на нови лечения, особено при онкологичните и редките заболявания. Целият процес се бави заради необходимостта да бъдат установени общи стандарти и критерии. Използването на медицинската информация обаче трябва да върви с ясни гаранции за защита на личните данни.

„Изкуственият интелект трябва да подпомага лекаря, а не да замества неговата професионална преценка и отговорност“, подчерта Вигенин.

Според него най-важният измерител за реалната полза от новите технологии е дали пациентите получават по-бърза диагноза, лекарите работят по-ефективно и хората в по-малките населени места имат по-добър достъп до лечение.

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