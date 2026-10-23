AI откри обещаваща комбинация срещу рак на простатата

Изкуствен интелект, разработен от изследователи от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, откри потенциална лекарствена комбинация срещу резистентен рак на простатата. Платформата MAESTRO е посочила берберина като обещаващ партньор на ензалутамида, но резултатите засега са получени само в лабораторни модели.

Системата използва големи езикови модели, за да анализира вече установени научни данни за действието на лекарствата и за начините, по които раковите клетки заобикалят лечението. След това подрежда възможните комбинации и предлага биологично обяснение защо те биха могли да работят заедно.

3592 съединения и 150 кандидати

Изследователите са използвали MAESTRO за проверка на 3592 естествени съединения в комбинация с ензалутамид. Лекарството блокира сигналите на андрогенния рецептор, от които често зависи растежът на раковите клетки на простатата. С времето обаче туморите могат да активират алтернативни механизми и да станат устойчиви на терапията.

Платформата е определила 150 съединения с най-висок потенциал за последващо лабораторно изследване. Всеки кандидат е бил оценяван повече от 100 пъти, за да се провери не само мястото му в класацията, но и постоянството на резултата.

При тестовете в триизмерни модели на туморни клетки 23 съединения са показали по-силен противораков ефект в комбинация с ензалутамид, отколкото при самостоятелно приложение. Берберинът е бил определен като най-последователния кандидат.

Ефект в четири модела на резистентност

Комбинацията от берберин и ензалутамид е показала синергичен ефект в четири различни модела на рак на простатата. Те са имали различни механизми на резистентност към лечението.

„Това, което ни изненада, беше, че комбинацията показа постоянен синергичен ефект във всички модели на рак на простатата, въпреки различните механизми на резистентност“, казва Джеймс Ч. Х. Ло, първи автор на изследването.

Допълнителните анализи са свързали комбинацията с повишена активност на AMPK - път, който участва в регулирането на клетъчната енергия и стреса. Едновременно с това е отчетено потискане на mTORC1, свързан с растежа и оцеляването на клетките. Наблюдавани са още повишен клетъчен стрес, намалена репликация на ДНК и забавяне на клетъчния цикъл.

Предстоят изследвания върху тумори и животни

Според Нийл Лин, старши автор на изследването, търсенето на лекарствени комбинации обикновено разчита на мащабно експериментално пресяване или на хипотези, изградени върху отделни научни публикации.

„MAESTRO може значително да ускори този процес. Чрез обединяване на съществуващите биомедицински знания платформата може да открива комбинации с ясна биологична логика, които са най-подходящи за експериментално изследване“, казва Лин.

Авторите подчертават, че берберинът и ензалутамидът все още не са доказана терапия за пациенти с резистентен рак на простатата. Данните са от клетъчни и триизмерни лабораторни модели. Следващите планирани стъпки са изследвания върху туморни модели, получени от пациенти, и последващи опити с животни.

Източници: independent.co.uk, medicalxpress.com