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ИИ откри лекарство, което забавя биологичното стареене

ИИ откри лекарство, което забавя биологичното стареене

8 Септември, 2026 10:27 653 7

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Експерименталният препарат рентосертиб показа революционни резултати за подмладяване на клетките

ИИ откри лекарство, което забавя биологичното стареене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Биофармацевтичната компания Insilico Medicine представи ключови данни от проучване на експерименталния препарат рентосертиб (rentosertib), създаден изцяло с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

Лекарството, което първоначално е разработено за борба с идиопатична белодробна фиброза, е показало неочаквана способност значително да намалява биологичната възраст на пациентите и да забавя стареенето на молекулярно ниво. Информацията е публикувана в доклад на агенция Bloomberg

Резултатите дават надежда за нов подход в медицината, при който технологиите таргетират едновременно специфични хронични заболявания и естествените механизми на стареене на организма. Въпреки че предстоят по-мащабни и дългосрочни клинични изпитвания, за да се докаже трайното въздействие върху продължителността на живота, ИИ моделът демонстрира как модерната наука може да преобърне представите за дълголетие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    2 1 Отговор
    Ваксини срещу Ковид.

    Коментиран от #7

    10:32 08.09.2026

  • 2 Философ

    10 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Поне от 10000 години 3 лекарства (чудодейни еликсири) са най-скъпо продаваните: за подмладяване, против оплешивяване (порастване на коса, сгъстяване на коса) и за отслабване. Първо ги откриваха вещиците и магьосниците, след тях алхимиците, после философите, генните инженери, компютрите... Все без успех в резултата, но добре се продаваха. Сега дойде ред и на AI. Честито на фармацевтите и търговците! Далаверата продължава.

    10:43 08.09.2026

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    Разбрахме че прави по-добри снимки, но нещо реално помага ли?

    10:43 08.09.2026

  • 4 Ами ако вече си одъртял

    2 0 Отговор
    помага ли?

    10:43 08.09.2026

  • 5 Пич

    2 1 Отговор
    Все пак, в древните клинописи на шумерите е оставен някакъв ключ! Удължаването на човешкия живот ще стане от растение! Това растение расте на морското или океанското дъно, и ще прилича на сабя, или на меч!!!

    10:43 08.09.2026

  • 6 Абе

    0 0 Отговор
    Опитни мишки колко щеш. Пари да се въртят.

    10:44 08.09.2026

  • 7 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Знаем ги как работят тези лекарства.
    Ако средно човек живее до 80 години, те ще го направят да е 75 години и после убедително ще ни докажат, че преди сме живеели до 70 години.

    10:45 08.09.2026