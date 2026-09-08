ИИ откри лекарство, което забавя биологичното стареене

Биофармацевтичната компания Insilico Medicine представи ключови данни от проучване на експерименталния препарат рентосертиб (rentosertib), създаден изцяло с помощта на изкуствен интелект (ИИ).
Лекарството, което първоначално е разработено за борба с идиопатична белодробна фиброза, е показало неочаквана способност значително да намалява биологичната възраст на пациентите и да забавя стареенето на молекулярно ниво. Информацията е публикувана в доклад на агенция Bloomberg
Резултатите дават надежда за нов подход в медицината, при който технологиите таргетират едновременно специфични хронични заболявания и естествените механизми на стареене на организма. Въпреки че предстоят по-мащабни и дългосрочни клинични изпитвания, за да се докаже трайното въздействие върху продължителността на живота, ИИ моделът демонстрира как модерната наука може да преобърне представите за дълголетие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
Коментиран от #7
10:32 08.09.2026
2 Философ
10:43 08.09.2026
3 Някой
10:43 08.09.2026
4 Ами ако вече си одъртял
10:43 08.09.2026
5 Пич
10:43 08.09.2026
6 Абе
10:44 08.09.2026
7 6135
До коментар #1 от "Урсула 1984":Знаем ги как работят тези лекарства.
Ако средно човек живее до 80 години, те ще го направят да е 75 години и после убедително ще ни докажат, че преди сме живеели до 70 години.
10:45 08.09.2026