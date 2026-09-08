ИИ откри лекарство, което забавя биологичното стареене

Биофармацевтичната компания Insilico Medicine представи ключови данни от проучване на експерименталния препарат рентосертиб (rentosertib), създаден изцяло с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

Лекарството, което първоначално е разработено за борба с идиопатична белодробна фиброза, е показало неочаквана способност значително да намалява биологичната възраст на пациентите и да забавя стареенето на молекулярно ниво. Информацията е публикувана в доклад на агенция Bloomberg

Резултатите дават надежда за нов подход в медицината, при който технологиите таргетират едновременно специфични хронични заболявания и естествените механизми на стареене на организма. Въпреки че предстоят по-мащабни и дългосрочни клинични изпитвания, за да се докаже трайното въздействие върху продължителността на живота, ИИ моделът демонстрира как модерната наука може да преобърне представите за дълголетие.