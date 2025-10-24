Новини
Изкуствен интелект определя нивото на депресия по походката

Изкуствен интелект определя нивото на депресия по походката

24 Октомври, 2025 11:25 500 1

  • изкуствен интелект-
  • ниво-
  • депресия-
  • походка

Моделът с ИИ не замества лекар, но позволява ранно откриване на промени в поведението, които могат да показват заболяването

Изкуствен интелект определя нивото на депресия по походката - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от руско-китайски университет в Шънджън са разработили система, която използва технология за изкуствен интелект (ИИ), за да открива признаци на хронична депресия при хора въз основа на тяхната походка.

"Системата чете моделите на походка на човек и ги сравнява с база данни с признаци, показващи психоемоционални разстройства, включително хронична депресия. Точността на оценката с помощта на технологията с ИИ, потвърдена до момента, надхвърля 80%“, каза Дмитрий Щарев, ръководител на научно-изследователския отдел на университета.

Моделът с ИИ не замества лекар, но позволява ранно откриване на промени в поведението, които могат да показват заболяването, обясни той. Изследователите тестват разработката в осем болници, разположени в Пекин, Шънджън и Гуанджоу.

„Важна характеристика на системата е възможността за откриване на определени аспекти на психоемоционалното състояние на човек в режим на наблюдение с помощта на CCTV камери. В бъдеще това решение би могло да се използва в предприятията за анализ на благосъстоянието на служителите, което влияе както върху качеството на продукцията, така и върху спазването на установените правила за безопасност. Друго практическо приложение е предотвратяването на престъпления в метрото, гарите и други обществени места“, заключи ученият.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 1488

    2 0 Отговор
    от ко да е депресиран робь на заплата бльскащ чуждия труд ?

    11:39 24.10.2025