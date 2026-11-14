Кристиан Вигенин: Шансовете да победиш рака не трябва да зависят от това къде живееш и колко печелиш

„Шансовете да победиш рака не трябва да зависят от това в коя държава живееш и колко печелиш.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на дебат в Европейския парламент, посветен на изпълнението на Европейския план за борба с рака.

Вигенин посочи значителните различия между България и средните показатели за ЕС. По цитираните от него данни петгодишната преживяемост при рак на дебелото черво в България е 52% при средно 60% за Съюза, а при рак на белия дроб: едва 8% срещу 15%.

„Зад тези числа стоят човешки животи“, подчерта евродепутатът. Сред причините за различията той открои късната диагностика, недостатъчната профилактика и неравния достъп до съвременни терапии.

Според Вигенин Европейският план за борба с рака трябва да бъде подкрепен с реални средства. „Настояваме в следващата многогодишна финансова рамка да бъдат гарантирани поне 10 милиарда евро за здравеопазване, от които минимум 2,5 милиарда за борба с рака“, заяви той.

Евродепутатът призова националните здравни системи да съобразят приоритетите си с общите европейски цели, да засилят обмена на опит и добри практики и да подобрят резултатите при трансграничното лечение на пациенти с ракови заболявания.

„Здравеопазването и борбата с рака не са благотворителност, нито разход за сметка на конкурентоспособността“, подчерта Вигенин. Той изтъкна, че здравите хора работят, създават и допринасят за икономиката, и заключи: „Инвестицията в здравеопазване е и инвестиция в бъдещето на Европа.“

След обсъжданията, парламентарният доклад по изпълнението на Плана на ЕС за борба с рака беше приет от евродепутатите с огромно мнозинство от 447 гласа.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/