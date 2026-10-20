Вигенин: Новите технологии позволяват индивидуален подход не само на лечението, но и на превенцията на заболяванията

„Европа постигна значителен напредък в удължаването на човешкия живот. Следващото предизвикателство пред нас е да помогнем на хората да живеят по-дълго, но и в добро здраве.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дискусия, посветена на персонализираната профилактика и възможностите за предотвратяване на заболяванията. Евродепутатът беше домакин на събитието, организирано от SME Connect и Competere, като отправи приветствие при откриването и заключителни думи в края. Според него здравните системи твърде дълго са били съсредоточени основно върху лечението, след като заболяванията вече са се появили, вместо върху тяхното предотвратяване.

Вигенин обърна внимание на сърдечносъдовите заболявания, които продължават да бъдат водещата причина за смъртност в Европейския съюз. Всяка година те отнемат живота на приблизително 1,7 милиона души и водят до икономически разходи и загуби в размер на над 282 милиарда евро. Към тях се прибавят затлъстяването, диабетът и други хронични заболявания, които допълнително натоварват здравните системи. „Тези проблеми не могат да бъдат решени единствено чрез лечение. Европа трябва да инвестира по-последователно в профилактика, ранна диагностика и създаване на условия, които позволяват на хората да водят по-здравословен живот“, подчерта евродепутатът.

Според Вигенин напредъкът в медицинските изследвания, цифровото здравеопазване и изкуствения интелект предоставя нови възможности за по-ранно откриване на здравните рискове. Той отбеляза, че всеки човек има различни биологични особености, начин на живот и генетични предразположения, поради което профилактиката трябва да отчита и индивидуалните потребности. „Целта не е да се откажем от универсалните политики за обществено здраве, които остават необходими, а да направим профилактиката по-целенасочена, подходяща и ефективна“, посочи той.

Евродепутатът открои и европейските инициативи в тази област, сред които Планът на Европейската комисия за сърдечносъдовото здраве (Safe Hearts Plan), който поставя акцент върху профилактиката, ранната диагностика и използването на нови технологии. Вигенин посочи и значението на Европейското пространство за здравни данни, което може да помогне за развитието на научните изследвания и по-ефективното използване на здравната информация.

В същото време той предупреди, че новите възможности не трябва да се превръщат в привилегия само за хората, които могат да си ги позволят. „Персонализираната профилактика трябва да бъде достъпна като услуги и цена, а не да се превръща в привилегия само за тези, които могат да платят за нея.“ Вигенин подчерта и необходимостта от защита на чувствителните здравни данни, прозрачност и доверие в новите технологии. „Новите технологии трябва да служат на хората, а не обратното“, добави той.

В дискусията, модерирана от Хорст Хайц, председател на ръководния комитет на SME Connect, участие взеха представители на научните среди, здравеопазването и технологичния сектор. Проф. Пиетро Паганини, председател на Competere, представи темата „От подходи за цялото население към персонализирана профилактика“. В последвалата панелна дискусия се включиха проф. Франс Кок, почетен професор по хранене и здраве в Университета във Вагенинген, д-р Анаянси Масис-Вагас, специалист по хранене, физиология и невронауки, Винченцо Ренда, директор по политиките за цифрова трансформация в DIGITALEUROPE, Йелена Малинина, директор по иновации и цифрово здраве в COCIR, и Марко Марсела, директор на дирекция „Цифровизация, EU4Health и модернизация на здравните системи“ в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE) на Европейската комисия.

Като член на Европейския парламент Вигенин заяви готовност да работи за по-тясно сътрудничество между европейските институции, медицинските специалисти, изследователите и бизнеса, така че научните постижения да водят до реални подобрения в здравето на хората.

„Успехът ни няма да се измерва единствено с технологиите, които разработваме, или с научните постижения, които постигаме. Той ще се измерва с това дали повече европейци ще могат да избегнат предотвратими заболявания, да се радват на по-добро здраве и да живеят по-дълъг и здравословен живот“, заключи евродепутатът.

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