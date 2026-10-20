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Вигенин: Новите технологии позволяват индивидуален подход не само на лечението, но и на превенцията на заболяванията

Вигенин: Новите технологии позволяват индивидуален подход не само на лечението, но и на превенцията на заболяванията

20 Октомври, 2026 09:48 383

  • кристиан вигенин-
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Евродепутатът призова новите технологии и съвременните методи за профилактика да бъдат достъпни за всички граждани

Вигенин: Новите технологии позволяват индивидуален подход не само на лечението, но и на превенцията на заболяванията - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Европа постигна значителен напредък в удължаването на човешкия живот. Следващото предизвикателство пред нас е да помогнем на хората да живеят по-дълго, но и в добро здраве.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дискусия, посветена на персонализираната профилактика и възможностите за предотвратяване на заболяванията. Евродепутатът беше домакин на събитието, организирано от SME Connect и Competere, като отправи приветствие при откриването и заключителни думи в края. Според него здравните системи твърде дълго са били съсредоточени основно върху лечението, след като заболяванията вече са се появили, вместо върху тяхното предотвратяване.

Вигенин: Новите технологии позволяват индивидуален подход не само на лечението, но и на превенцията на заболяванията

Вигенин обърна внимание на сърдечносъдовите заболявания, които продължават да бъдат водещата причина за смъртност в Европейския съюз. Всяка година те отнемат живота на приблизително 1,7 милиона души и водят до икономически разходи и загуби в размер на над 282 милиарда евро. Към тях се прибавят затлъстяването, диабетът и други хронични заболявания, които допълнително натоварват здравните системи. „Тези проблеми не могат да бъдат решени единствено чрез лечение. Европа трябва да инвестира по-последователно в профилактика, ранна диагностика и създаване на условия, които позволяват на хората да водят по-здравословен живот“, подчерта евродепутатът.

Според Вигенин напредъкът в медицинските изследвания, цифровото здравеопазване и изкуствения интелект предоставя нови възможности за по-ранно откриване на здравните рискове. Той отбеляза, че всеки човек има различни биологични особености, начин на живот и генетични предразположения, поради което профилактиката трябва да отчита и индивидуалните потребности. „Целта не е да се откажем от универсалните политики за обществено здраве, които остават необходими, а да направим профилактиката по-целенасочена, подходяща и ефективна“, посочи той.

Евродепутатът открои и европейските инициативи в тази област, сред които Планът на Европейската комисия за сърдечносъдовото здраве (Safe Hearts Plan), който поставя акцент върху профилактиката, ранната диагностика и използването на нови технологии. Вигенин посочи и значението на Европейското пространство за здравни данни, което може да помогне за развитието на научните изследвания и по-ефективното използване на здравната информация.

В същото време той предупреди, че новите възможности не трябва да се превръщат в привилегия само за хората, които могат да си ги позволят. „Персонализираната профилактика трябва да бъде достъпна като услуги и цена, а не да се превръща в привилегия само за тези, които могат да платят за нея.“ Вигенин подчерта и необходимостта от защита на чувствителните здравни данни, прозрачност и доверие в новите технологии. „Новите технологии трябва да служат на хората, а не обратното“, добави той.

В дискусията, модерирана от Хорст Хайц, председател на ръководния комитет на SME Connect, участие взеха представители на научните среди, здравеопазването и технологичния сектор. Проф. Пиетро Паганини, председател на Competere, представи темата „От подходи за цялото население към персонализирана профилактика“. В последвалата панелна дискусия се включиха проф. Франс Кок, почетен професор по хранене и здраве в Университета във Вагенинген, д-р Анаянси Масис-Вагас, специалист по хранене, физиология и невронауки, Винченцо Ренда, директор по политиките за цифрова трансформация в DIGITALEUROPE, Йелена Малинина, директор по иновации и цифрово здраве в COCIR, и Марко Марсела, директор на дирекция „Цифровизация, EU4Health и модернизация на здравните системи“ в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE) на Европейската комисия.

Като член на Европейския парламент Вигенин заяви готовност да работи за по-тясно сътрудничество между европейските институции, медицинските специалисти, изследователите и бизнеса, така че научните постижения да водят до реални подобрения в здравето на хората.

„Успехът ни няма да се измерва единствено с технологиите, които разработваме, или с научните постижения, които постигаме. Той ще се измерва с това дали повече европейци ще могат да избегнат предотвратими заболявания, да се радват на по-добро здраве и да живеят по-дълъг и здравословен живот“, заключи евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Новите технологии позволяват индивидуален подход не само на лечението, но и на превенцията на заболяванията


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