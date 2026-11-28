Морбили се завръща в държави, които преди са елиминирали заболяването. През 2025 г. Световната здравна организация е регистрирала големи или нарушаващи обичайния ход на заболяването огнища в 59 държави, а оценките сочат 9,8 милиона заразени и около 72 000 починали.

Въпреки че броят на смъртните случаи е с 91% по-нисък спрямо 2000 г., повече от 29 милиона деца са останали неваксинирани или с непълен имунизационен курс през миналата година. Според СЗО ниският и неравномерен ваксинационен обхват оставя големи групи деца уязвими при внасяне на вируса.

Морбили не прощава самодоволството. Държавите, които бяха елиминирали заболяването, сега губят този статут. Елиминирането не е крайна цел. То трябва да бъде защитавано чрез поставянето на две дози ваксина на всяко дете, навсякъде

Това заявява генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Организацията посочва, че през 2025 г. 11 от големите огнища са били в държави, които са били обявявани за свободни от морбили.

Америка губи постигнатото

САЩ, Мексико и Боливия са загубили статута си на държави, елиминирали морбили. Решението идва след повторно установено продължително предаване на вируса и след като Канада също загуби своя статут през октомври 2025 г.

Регионът на Северна и Южна Америка е бил обявен за свободен от ендемично предаване на морбили през 2016 г. Статутът му е загубен за първи път през 2018 г. заради възстановяване на предаването във Венецуела и Бразилия, а през 2024 г. е възстановен. Новото отстъпление е свързано с огнища сред общности с ниско ваксинационно покритие и с високата мобилност на населението.

По данни на СЗО в региона са отчетени около 73 000 заразени с морбили през 2025 г. - осем пъти повече спрямо 2000 г. Американската агенция AP съобщава, че решението има предимно символно значение, но показва отстъпление след десетилетия контрол над заболяването.

Ниски нива на ваксинация и в Европа

СЗО предупреждава и за сериозни пропуски в имунизационния обхват в Европа. В Черна гора първата доза ваксина срещу морбили е поставена на едва 13% от населението при средно световно равнище от 84%. Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия и Румъния също са под средните стойности.

Спадът в имунизациите вече има отражение и в България. По данни, цитирани от Българската телеграфна агенция, към 16 август 2026 г. в страната са регистрирани 530 случая на морбили. За същия период на 2025 г. е бил отчетен един случай. Най-засегнати са били области във Врачанско, Плевенско и Ловешко.

Имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола е задължителна в България. През 2025 г. обхватът с първата доза е бил 89%, а с втората - 82%, което е под нивата, необходими за надеждно прекъсване на разпространението на силно заразния вирус.

СЗО отчита, че ваксинацията срещу морбили е предотвратила повече от 60 милиона смъртни случая от 2000 г. насам. Организацията призовава държавите да наваксват пропуснатите имунизации, да подобрят наблюдението и да реагират бързо при появата на нови огнища.