Част от безплатните противогрипни ваксини може да останат неизползвани, въпреки че интересът към имунизацията продължава. За това сигнализират общопрактикуващи лекари, след като доставките до кабинетите са пристигнали със закъснение.

Според д-р Захаринка Вълканова, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари, медиците са заявили количествата според броя на пациентите в своите листи. Забавянето обаче е накарало част от хората да потърсят други възможности и да се ваксинират с препарати, закупени от чужбина, включително от Гърция.

Кратки срокове за лекарите и пациентите

„Ваксините пристигнаха късно, но при тези по-екстремни условия ще се постараем, както всяка година, общопрактикуващите лекари да изпълним ваксинационните програми и да обхванем целевите групи“, заяви д-р Вълканова.

Личните лекари трябва да организират противогрипната имунизация едновременно с профилактичните и диспансерните прегледи, детските прегледи и женската консултация. По думите на Вълканова това създава допълнително натоварване, тъй като всички дейности трябва да бъдат извършени в ограничен период.

Отделен проблем са сроковете при децата. Една от ваксините, предназначени за деца от 2 до 7 години, е със срок на годност до 18 декември. При децата, които се ваксинират срещу грип за първи път, обичайно са необходими две дози. Ако първата бъде поставена късно, може да не остане достатъчно време за втората.

Лекарите искат по-гъвкаво разпределение

„Ако детето дойде сега за първата доза, а срокът на ваксината изтича на 18 декември, може да не успеем да поставим втората“, каза д-р Вълканова.

Общопрактикуващите лекари настояват Министерството на здравеопазването да разреши прехвърлянето на дози между практиките. Предложението е това да става с предавателен протокол, когато в един кабинет има недостиг, а в друг са останали неизползвани количества.

Медиците искат и възможност ваксини от един и същ вид, предназначени за различни възрастови групи, да бъдат използвани по-гъвкаво с разрешение на министерството. Сред обсъжданите варианти е при останали дози временно да се разшири обхватът и хора над 63 години да получат безплатна ваксина, вместо правото да остане само за хората на и над 65 години.

Към момента, по думите на д-р Вълканова, няма разрешение нито за прехвърляне на ваксини между лекарски практики, нито за промяна на възрастовия обхват.

Министерството на здравеопазването съобщи, че за сезон 2026/2027 г. са осигурени 50 000 дози Efluelda за хората на и над 75 години, 84 000 дози Vaxigrip за хората на и над 65 години и 16 000 дози Vaxigrip за деца. Още 300 000 дози Vaxigrip по националните програми са били очаквани в складовете на дистрибутора между 9 и 13 ноември.

Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата обхваща деца от 6-месечна възраст до 7 години включително. Имунизациите на хората от целевата група на и над 65 години могат да се извършват до 31 март 2027 г.

Източници: bntnews.bg