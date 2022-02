Най-добрият зеленчук за отслабване

Има безброй причини да ядете листни зеленчуци. Една от тях е, че те могат да намалят риска от сърдечни заболявания, да снижат кръвното налягане и холестерола, да не говорим, че поддържат мозъка ви във форма.

Има много видове листни зеленчуци, които са изключително полезни за здравето. Но има един, който се откроява сред останалите, когато става въпрос за борба с излишните килограми. И днес ще ви разкажем малко повече за чудодейните му свойства.

Спанакът е най-добрият листен зеленчук, когато става въпрос за отслабване, категоричен е диетологът Джени Чемпиън пред Eat This, Not That!.

По думите ѝ, той помага за поддържане на теглото под контрол. "Спанакът оглавява моя списък за най-добър листен зеленчук при отслабване по няколко причини. На първо място, той съдържа много малко калории - само 23 калории в 100 грама от този продукт", обяснява специалистката.

Тя добавя, че съдържанието на въглехидрати в него е много ниско, затова и той е чудесен продукт при нисковъглехидратната диета.

"Изследванията показват отново и отново, че намаляването на въглехидратите насърчава загубата на тегло. Спанакът е чудесен начин да поддържате приема на зеленчуци, докато сте на диета с ниско съдържание на въглехидрати", отбелязва тя.

"В спанака има супер много фибри. Именно това осигурява усещането за ситост. Вие намалявате порциите", обяснява още експертът.

В същото време Чемпиън призова да не се консумира твърде много спанак по време на отслабване.

"Консумацията му в килограми може да наруши работата на щитовидната жлеза и да затрудни отслабването. Освен това голямото количество спанак може да доведе до образуване на камъни в бъбреците", отбелязва специалистът.

По думите ѝ, препоръчителната доза спанак на ден е не повече от една чаша.