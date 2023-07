За пръв път в САЩ: Противозачатъчни хапчета без рецепта

Американските власти одобриха първото хапче за контрол на раждаемостта без лекарско предписание, съобщава АП.

Управлението по храните и лекарствата на САЩ съобщи в четвъртък, че е разрешило хапчето „Опил“ (Opill) на компанията „Периго“ (Perrigo), което се приема по едно всеки ден, да се продава без рецепта. Това го прави първото лекарство от този род без предписание в САЩ. Компанията ще започне да доставя хапчето чак в началото на следващата година, като няма да има възрастови ограничения за продажбите.

Хапчетата на хормонална основа отдавна са най-разпространената форма на контрол на раждаемостта в САЩ, използвана от десетки милиони жени от 60-те години насам. Досега обаче за всички тях се изискваше лекарско предписание.

What Is Opill Or Norgestrel? Here’s How The FDA’s First Over-The-Counter Birth Control Pill Works. https://t.co/Ktnw5Nxlnb pic.twitter.com/6MxYjS5sOD