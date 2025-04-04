Времето днес, прогноза за петък, 4 април: Облачността остава значителна, следобед ще вали

Днес облачността над страната ще се задържи значителна, предаде БНР.

Следобед отново на много места ще превали. Вятърът временно ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°, а максималните – между 13° и 18°, в София – около 13°.

В планините ще има значителна облачност и билата често ще бъдат в мъгла. Главно в следобедните часове на много места ще вали дъжд, а над 1700 м – сняг. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 7°, на 2000 м – около 1°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Следобед на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°, а на морската вода – 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.