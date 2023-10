Създателите на иРНК технологията на COVID ваксините спечелиха Нобелова награда за медицина

Каталин Карико и Дрю Уайсман спечелиха Нобеловата награда за физиология или медицина, съобщи сайтът Nobelprize.org.

Наградата им се присъжда от Кралския Каролински медицински институт за откритията им, свързани с модификации на нуклеотидни бази, които позволиха разработването на иРНК ваксини срещу COVID-19.

Откритията на двамата лауреати са съществени за разработването на иРНК ваксините срещу COVID-19 през пандемията, започнала в началото на 2020 г. Чрез новаторските си трудове, променили фундаментално разбирането ни как иРНК взаимодейства с нашата имунна система, Карико и Уайсман допринесоха за безпрецедентно бързото разработване на ваксина през една от най-застрашителните за хората пандемии в наши дни, каза Томас Пърлман, генерален секретар на Нобеловия комитет.

