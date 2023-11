Приемът на спирулина в съчетание с тренировки помага при борбата с килограмите

Изследователи от Хонконгския баптистки университет са установили, че приемът на добавката спирулина, комбиниран с високоинтензивна интервална тренировка (HIIT), помага на мъжете да отслабнат ефективно, пише сп. "Нютриънтс".

Хранителната добавка спирулина представлява прах от синьо-зелени водорасли, които могат да се консумират от хора и животни. Смята се, че този продукт повишава имунитета, помага за регулиране на кръвната захар, стимулира метаболизма и ускорява загубата на тегло.

Авторите на настоящото изследване са решили да проверят достоверността на тези твърдения, като са провели изследване с участието на четиридесет и четирима мъже със затлъстяване.

Участниците са били разделени на три групи. В продължение на 84 дни доброволците от първата група е трябвало редовно да изпълняват високоинтензивна интервална тренировка. Те освен това са приемали спирулина под формата на добавка.

