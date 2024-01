Диетолог посочи най-добрия обяд за отслабване

Когато целта ви е загуба на тегло, от решаващо значение е да разполагате с точните храни, напитки и рецепти на една ръка разстояние – направо в собствената си кухня. Независимо дали си подготвяте храна за седмицата, жадувате за нещо сладко след вечеря или бързате да излезете и се нуждаете от бърза закуска, разполагането с най-здравословния набор от храни прави всичко различно. Eксперт в храненето споделя най-добрия обяд за отслабване, пише Eat This, Not That.

Разбира се, здравословните продукти са от ключово значение, но имайте предвид, че времето на хранене също има значение. Според изследване часовете от деня, в които избирате да се храните, могат да синхронизират различни тъкани и органи, които са свързани с усвояването на храната, храносмилането или метаболизма. Храненето в необичайно време може да причини хаос на вашата циркадна система. Що се отнася до обяда, проучване разкри, че обядването след 15:00 ч. може да доведе до по-малка загуба на тегло, отколкото обядването преди 15 часа.

Сега, след като прегледахме времето, нека да преминем към най-добрия обяд за отслабване. Тази идея за хранене е най-добрият избор за приготвяне, ако работите от вкъщи или го приготвяте сутрин, за да го занесете на работа.

Според Ейми Гудсън, регистриран диетолог и сертифициран специалист по спортна диететика, идеалният обяд за отслабване е салата, но не каква да е салата.

Тази конкретна салата предлага хранителни вещества, вкус и засищане. Също така е с контролиран прием на калории.

"Салата със смесени зеленчуци, сьомга, една супена лъжица сирене фета, една супена лъжица нарязани орехи, 1/4 чаша горски плодове, 1/4 чаша киноа, 1/4 средно голямо авокадо и балсамов струйка е върховен обяд," Гудсън споделя. "Тя съдържа всичките пет групи храни и е с под 500 калории. Този обяд също така е пълен с фибри, протеини и здравословни мазнини, които работят заедно, за да ви помогнат да се почувствате сити по-бързо и да подобрите ситостта след хранене."

Салатите са абсолютно здравословно допълнение към вашата диета за отслабване, защото са пълни със зеленчуци и други богати на хранителни вещества продукти. Изследванията показват, че увеличаването на приема на зеленчуци може да намали риска от напълняване или наднормено тегло/затлъстяване.

Въпреки това, имайте предвид, че салатите могат бързо да добавят до един тон излишни калории, ако включите повече от всяка гарнитура към салатата. Освен това, когато вечеряте навън, внимавайте за дресинга и колко от него се използва. И накрая, Гудсън предупреждава, „Внимаването на размера на порциите е от ключово значение за загубата на тегло, дори когато се храните „здравословно“ с богати на хранителни вещества храни."