Honda иска да презарежда електромобилите докато се движат

Honda предприема сериозна крачка към пренаписване на правилата за мобилност на бъдещето, започвайки изпитания на иновативна технология за динамично безжично зареждане на електрически превозни средства по време на движение.

В рамките на съвместен проект с японската строителна компания Taisei, инженерите на марката разработват система, която позволява на асфалтовата настилка да функционира като гигантски мобилен заряден блок. Технологията за динамичен безжичен трансфер на енергия разчита на специализирани индукционни бобини, скрити под повърхността на пътя, които предават електричество директно към автомобила чрез електромагнитно поле, докато той се движи с обичайната си скорост. За да бъде възможно това, превозните средства трябва да бъдат оборудвани със специални бордови приемници, които улавят енергията и я насочват към батерията.

Развойната дейност на този амбициозен проект продължава вече пет години, като сега предстои критична фаза на реални тестове. Целта на японските специалисти е да докажат не само ефективността на енергийния трансфер, но и изключителната издръжливост на самата пътна инфраструктура под интензивно натоварване. За да се симулират тежки експлоатационни условия, трасетата ще бъдат подложени на тестове, съответстващи на преминаването на около един милион тежкотоварни превозни средства и камиони с тегло от порядъка на 20 тона.

Ако тази концепция се докаже като жизнеспособна за масово приложение, тя може напълно да промени философията зад притежанието на електромобил, премахвайки основния психологически и логистичен страх зад дългите пътувания.