С какви спънки се сблъскват новите собственици на електромобили в България

Навлизането на електрическата мобилност у нас вече не е просто екзотика, но бързото увеличение на батерийните автомобили (BEV) и plug-in хибридите извади на повърхността неочаквани предизвикателства за много водачи. Зад волана на новото возило голяма част от купувачите се сблъскват с т.нар. „синдром на новака“ – технически неразбирателства, специфики в софтуера и погрешно планиране на пробега, които превръщат първите месеци в истински тест за търпението.

Първите шест месеца: Сближаване със спецификите и протоколите

Операторите на зарядни мрежи и центровете за пътна помощ отчитат сериозен скок в обажданията от шофьори, които за първи път управляват електрифициран автомобил. Анализите показват, че близо половината от запитванията не са свързани с реална повреда в техниката, а с липса на опит. Шофьорите често не знаят как правилно да активират зарядната сесия през съответното мобилно приложение, как да изберат подходящия конектор или защо зарядният кабел понякога остава заключен към порта.

Интересен факт е, че различните производители разполагат с идентични или специфични алгоритми за безопасност. При определени популярни електрически модели, ако зареждането не започне в рамките на минута-две след включването на кабела, станцията и автомобилът прекратяват комуникацията. За да се рестартира процесът, колата понякога трябва да бъде отключена, заключена отново или дори придвижена на кратко разстояние, за да "нулира" грешката. При други азиатски и европейски модели пък няколко последователни неуспешни опита за зареждане изискват задействане на задвижващата система и изминаване на няколко километра, за да позволи системата нов опит.

Софтуерни несъответствия и казуси при публичните станции

Друга съществена част от казусите произтича от липсата на единни софтуерни стандарти между всички производители на коли и зарядни станции. Обновяването на фърмуера при по-новите модели понякога води до временна несъвместимост с конкретни бързи зарядни устройства (DC). Резултатът е познат на мнозина: един и същи автомобил се зарежда безпроблемно на дадена локация, но "отказва" да приеме заряд на съседна станция от друг оператор.

Пътната помощ у нас също отчита промяна в профила на аварийните сигнали. Четвърт от повикванията на фаза "новак" са свързани с напълно разредена батерия поради лошо преценен извънградски пробег или неочаквано висок разход при магистрално шофиране и ниски температури. Не са редки и случаите, когато 12-волтовата помощна батерия се изтощава, блокирайки електронните брави и възможността за стартиране на основната високоволтова система.

Промяна в навиците: По-чести, но по-кратки сесии

С навлизането на все повече plug-in хибриди (PHEV) се забелязва промяна в поведението на шофьорите. Поради по-малкия си капацитет, батериите на хибридите се зареждат значително по-бързо, което води до по-чести, но по-кратки престои на зарядните точки. Този феномен увеличава натоварването върху градската инфраструктура, тъй като хибридните автомобили заемат зарядните места наред с изцяло електрическите модели.

У нас малка част от зарежданията се извършват в домашни условия – през нощта на монофазен или трифазен ток в гаражи и частни имоти. Липсата на достатъчно домашни зарядни точки за живеещите в многофамилни жилищни сгради обаче ги принуждава да разчитат изцяло на обществената мрежа, където цените за киловатчас са осезаемо по-високи, а наличието на свободни бързи конектори в пикови часове понякога създава опашки.

Пазарен контекст и бъдещо развитие

Въпреки началното объркване, проучванията показват, че над 60% от собствениците на електрически превозни средства остават доволни от избора си след първоначалния шестмесечен период на адаптация. За преодоляването на "синдрома на новака" основна роля играят дилърите, които започват да отделят повече време за обучение на клиентите при предаването на новия автомобил, както и развитието на услугите, позволяващи зареждане в различни мрежи през едно-единствено приложение.