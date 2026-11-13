Ето какви нови коли ще предложат японците от Honda

Японският производител уж тайно разкри пред дилърската мрежа в Лас Вегас амбициозна продуктова стратегия, която включва радикален редизайн на ключови модели и дългоочаквано възраждане на емблематичен кросоувър.

Най-голямата сензация на закритата среща без съмнение е решението за връщането на функционалния Element, чието производство бе прекратено през далечната 2011 година, но ръководството на марката вижда нов пазарен потенциал за него.

Според представените силуети новото превъплъщение на модела ще съхрани ъгловатите пропорции и характерните насрещно отварящи се врати, като стартът на поточните линии е планиран за второто тримесечие на 2029 година като хибриден приключенски SUV.

Позициониран концептуално между моделите CR-V и HR-V, прероденият любимец на младите купувачи ще заложи на опционално задвижване на всички колела и мащабни обеми с производствени очаквания от над 100 000 екземпляра годишно.

Седмото поколение на бестселъра CR-V от своя страна скъсва окончателно с конвенционалните двигатели с вътрешно горене, преминавайки изцяло към хибридна гама и придобивайки много по-мускулест външен вид с изправена предна част и ултратънки светлинни блокове.

Интериорните промени при CR-V включват внушителен 15,4-инчов сензорен екран във високите нива на оборудване и преместване на превключвателя на скоростите върху кормилната колона, докато продажбите в САЩ трябва да стартират още следващото лято.

Вълната от обновявания засяга и седана Accord, който през втората половина на 2027 година ще получи дълбок фейслифт с футуристична предна част, насочена към привличане на купувачи от началния премиум сегмент.

>eufjоварната гама също претърпява еволюция с подготовката на по-здрав пикап Ridgeline до 2028 година, отличаващ се с агресивна решетка и оформени в стила на пазарните лидери врати, докато на определени азиатски пазари ще се появи и пикап с рама на базата на Mitsubishi.

Финалният щрих в бъдещето портфолио бе поставен от кратко видео на новото поколение на триредовия SUV Pilot, който залага на футуристична стилистика с триъгълни светлинни елементи, очертавайки новия визуален език на японския гигант.