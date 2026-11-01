Honda подготвя напълно променен Accord

Легендарното семейство Honda Accord е пред същинско прераждане, което обещава да промени из основи възприемането на модела на пазара. Според авторитетното издание Automotive News, позоваващо се на вътрешни източници, дългоочакваният публичен дебют на следващото поколение ще се състои през втората половина на 2027 година. Плановете на компанията сочат към смел стилистичен завой и разширяване на гамата с нови форм-фактори, които да привлекат по-широк кръг от купувачи в глобален мащаб.

Бъдещият автомобил ще се отличава с коренно различен и значително по-агресивен облик, съчетаващ спортни линии с футуристични акценти. Дизайнерите на японската марка обмислят да заимстват стилистични елементи от авангардните концепции от електрическата серия 0 или да надградят визуалната философия на впечатляващия прототип, представен от марката през пролетта. Вътрешното пространство също ще претърпи сериозна модернизация, като интериорът ще посрещне пътниците с по-мащабни мултимедийни дисплеи, разширени дигитални възможности и значително по-висококачествени материали за тапицерията и облицовките.

В техническо отношение инженерите залагат на изпитаната и надеждна платформа, но същевременно подлагат хибридните задвижващи системи на дълбока оптимизация. Модификациите, базирани на високоефективни 1,5-литрови и 2,0-литрови бензинови двигатели, ще бъдат преработени с акцент върху максималното пестимо гориво и минимизиране на вредните емисии, без това да нарушава динамичните характеристики на автомобила.

Планът за развитие на моделната линия предвижда още една голяма изненада за 2029 година – внасянето в гамата на специфичен вариант, който стилистично ще стои на границата между традиционно комби и висок кросоувър за всякакъв терен. Според пазарните наблюдатели това ще бъде духовно възраждане на концепцията на некомерсиално приетия в миналото Accord Crosstour от началото на десетилетието, но този път преосмислен през призмата на съвременните дизайнерски тенденции и технологични изисквания.