Неправилно изпреварване и превишаване на скоростта спират Tesla от пускане на FSD в Европа

Нови тестове на системата за полуавтономно управление Full Self-Driving на Tesla в реални условия в Белгия хвърлят сериозна сянка върху безопасността на софтуера и поставят под въпрос бъдещото му одобрение на мащабно европейско ниво. Проучването, проведено от белгийска организация за пътна безопасност с помощта на автомобил Tesla Model 3, разкрива тревожни пропуски в разпознаването на знаците и спазването на ограниченията на скоростта в градска среда.

По време на изпитанията, обхванали стотици километри по улиците на Брюксел, изследователите установили, че технологията системно бърка забраните, показвайки на водача по-висока разрешена скорост от реалната на съответния участък. При преминаване през зони с ограничение от 30 километра в час софтуерът в редица случаи регистрирал знака, но след това автоматично връщал индикация за 50 километра в час на централния екран, което довело до превишаване на скоростта в над половината от тестваните участъци. В допълнение, автономното управление демонстрирало рисковано поведение и на специализираните белгийски велоалеи, където системата многократно опитвала да изпревари движещите се велосипедисти в нарушение на местните правила, налагайки намесата на шофьора.

Въпреки че тестваният софтуер получава високи оценки за поведението си спрямо пешеходците и цялостната си предпазливост в други ситуации, тези констатации предизвикват остро напрежение сред регулаторните органи. Докладът е изпратен до холандските и белгийските служби, които по-рано дадоха зелена светлина за използването на системата на местна почва, с настояване разрешителните да бъдат преразгледани преди евентуално общоевропейско гласуване.